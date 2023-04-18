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أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 18 نيسان 2023
محلي
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الثلاثاء 18 نيسان 2023
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الأنباء

تعمد قوى نيابية إلى الترويج لطرح يتعلق برفض خيار بات إجبارياً في ما يتعلق باستحقاق داهم دون تقديم أي خيار عملي بديل.
تصرّ بعض الجهات على وضع العلاقة بين مرجعين سياسيين في خانة التراجع والسلبية، فيما واقعها الفعلي عكس ذلك تماما.
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