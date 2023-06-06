أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء 6 حزيران 2023

النهار
لوحظ ان النائب حسن فضل الله وخلال الاعلان عن موقف “حزب الله” من الاستحقاق الرئاسي كان يقرأ خطابه على خلاف ما اعتاد عليه من الارتجال لدى حديثه في المناسبات الاجتماعية وغيرها.
بدأ الاعلاميون الذين يدورون في فلك “حزب الله” وما يسمونه “الثنائي الوطني” بدلا من الثنائي الشيعي، منذ السبت اعتماد لغة هادئة تجاه بكركي والبطريرك الراعي على خلاف ما كانوا عليه سابقا.
انطلقت عبر وسائل التواصل حملة مضادة دفاعا عن السفير لدى باريس رامي عدوان واعتبار التهم الموجهة اليه سياسية تستهدف النائب جبران باسيل للضغط عليه بتحريك ملفات لاصدقائه والمقربين منه اذ ان التهم مضى عليها زمن وما اظهارها حاليا الا في توقيت سياسي.
علم أن حزباً عقائدياً يستعدّ لاقامة سلسلة مخيّمات صيفية، تشمل تدريبات عسكرية في بعض مناطق جبل لبنان.
من مظاهر التقارب الدرزي الدرزي وتحضير الأرضية لتولي الابناء مسؤولية الحزبين الدرزيين، استقبل شيخ العقل سامي ابي المنى شيخ العقل الآخر ناصر الغريب وعقد لقاء مصالحة بغطاء جنبلاطي ارسالاني.
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الجمهورية
لوحظ أخيراً أنّ عدداً كبيراً من المدراء العامين في القطاع العام يعملون خارج البلد في مؤسسات خاصة منذ فترة طويلة.
بعد القرار الاخير الذي طالَ أحد المدراء العامين، هدّد بعض الوزراء مدراءهم العامين باتخاذ الاجراءات نفسها اذا استمروا بمعاندتهم.
يُتوقّع حصول اتصال قريب على جانب كبير من الأهمية بين مرجع غير زمني ومسؤول دولي كبير ينشط بشكل دائم في مسألة تخص اللبنانيين.
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اللواء
حسب المعلومات المؤكدة من سفارتي لبنان في روما وباريس، فإن مخاطر الشغور الرئاسي على وجود المسيحيين كان الحاضر الأكبر، ومنه بدأت المعالجة..
تُحاط التحقيقات الجارية، والتي توصلت الى نتائج مهمة بسرية تامة، لجهة مصير الجهات التي اقدمت على سرقة كابلات الكهرباء من وسط بيروت..
حسب سياسي وإقتصادي لبناني مخضرم، فإن فرص المرشح الجديد للمعارضة متضاءلة، خلافاً لما هو متوقع منها.
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نداء الوطن
يرى البعض أنّ عدم حسم موقف نواب معارضين جنوبيين خيارهم الرئاسي يعود إلى انتظار كلمة سر من دولة عربية غير خليجية.
تؤكد مرجعية روحية أنّ التواصل مع أبناء الطائفة من النواب يحصل بشكل يومي وعلى مدار الساعة لتنسيق الخطوات لذلك لا داعي لأخذ صورة للقاءات.
يتردد أنّ مرجعية روحية غير كاثوليكية قد زارت الفاتيكان في الفترة الأخيرة لوضع المسؤولين فيها في صورة الأوضاع المتردية والأخطار المحدقة بالوجود المسيحي في لبنان.
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البناء
قال مصدر دبلوماسي إن كلمة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أمام منظمة الآيباك التي تمثل اللوبي الصهيوني في أميركا بحضور مسؤولين إسرائيليين والإشارة الى دعم مالي إضافي لـ «إسرائيل» ومساعدات تقنية عسكرية مقابل الرهان الدبلوماسي مع إيران، تعني أن هناك اتفاقاً غير معلن مع إيران يتم تنفيذه.
قال مرجع نيابي سابق تبين أن تشبيه الرئيس نبيه بري لترشيح ميشال معوّض بالتجربة الأنبوبية كان صحيحاً وقد انتهت بالإجهاض؟ متسائلاً عما إذا كان يمكن القول بعد الشدّ والقدّ لخلط الأوراق والتقاطع ومرشح الإصلاح والتمثيل الوازن، انتهى المخاض، لكن تمخّض الجبل فولد فأراً؟
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