أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 2 كانون الأول 2022

النهار
ينقل بأن حجوزات الأعياد تفاعلت في الأيام الماضية، وعلى وجه الخصوص من قبل جنسيات عراقية واردنية وإن بنسبة لا تفي بالغرض المطلوب في ظل معاناة كل القطاعات.
أكدت سفيرة أوروبية لمرجع سياسي، بأن الإستحقاق الرئاسي، هو أولوية لدى حكومة بلادها ، وهذا ما ستظهر بوادره في غضون الأسابيع المقبلة.
لفت تأكيد اكثر من جهة معنية ان الفيضان الذي شهدته منطقة كسروان الساحلية أدى الى انكشاف الجهات السياسية التي كانت تمثل المنطقة في العقد الأخير نيابيا وفي بعض الوزارت المسؤولة.
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الجمهورية
عبّر قيادي في تيار بارز عن قلقه من التطورات التي تلت مواقف رئيسه التصعيدية والتي يمكن أن يدفع ثمنها غالياً.
يُحيط رئيس تيار سياسي بارز تحركاته الداخلية والخارجية بكتمان شديد.
تسود بعض الأوساط التي تعمل على استحقاق حسّاس معطيات تفيد أنّ الإتصالات الداخلية والخارجية حقّقت تقدماً ملموساً في اتجاه إنجاز هذا الإستحقاق.
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اللواء
نصح مرجع بالتعامل بواقعية مع بعض المؤشرات الايجابية في الموقف العربي من ضرورة إنقاذ لبنان من التخبط والإنهيار!
أصرَّ نائب من كتلة وازنة على تحديد جلسة سريعة للاتهام في ملف الاتصالات، فكان أن تقررت على عجل.
يتريث مسؤول نقدي في طباعة أوراق نقدية من فئة تفوق المائة ألف، منعاً للتضخم المخيف الذي يلوح في الأفق إذا تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
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نداء الوطن
طلبت جهة أممية من لبنان نقل ملف حسّاس من الوزارة المعنية به إلى جهة أمنية.
يبدي وزير الطاقة وليد فياض أمام الكثير ممّن يلتقيهم امتعاضه ممّا ورّطه فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لجهة الضغط عليه من أجل إتمام المناقصات لشراء الفيول والغاز أويل لصالح كهرباء لبنان، في حين أنّ الأموال لم تؤمن بعد وأن كل ما يحكى في هذا الإطار ما زال حبراً على ورق وينطبق عليه القول “عا الوعد يا كمون”.
شدّد مصدر ديبلوماسي لبناني على ضرورة مخاطبة المجتمع الدولي عبر وسائل إعلام أجنبية بشأن أزمة النزوح باللغة الانكليزية لأنه السلاح الأنجع وذلك كي لا تذهب الجهود اللبنانية سدى.
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البناء
قال خبير إعلامي إن التنافس القيمي والأخلاقي بين الشرق والغرب كان أشدّ من التنافس الكروي في مونديال قطر، حيث شكلت فلسطين وعلمها القيمة الأخلاقية لشعوب الشرق ورايتها بينما كانت المثلية وعلمها قيمة الغرب الأخلاقية ورايته. و هذا تعبير واضح عن المستوى القيمي والحضاري والأخلاقي.
لاحظت مصادر مالية بداية حملة إعلامية للترويج لنقص العملات الصعبة لدى مصرف لبنان لإخفاء التحويلات غير المشروعة والتذرع بتضاعف الاستيراد الى 16 مليار دولار يتم توزيع أرقام عنها من جمعية المصارف بينما الرقم الحقيقي للمستوردات لم يتجاوز الـ 8 مليارات دولار هذا العام.
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الأنباء
تضارب كبير بين أهل الاختصاص في تقييم اجراءات مالية جديدة سيكون لها تداعياتها على أكثر من مستوى.
تطور لبناني أخير أخذ حيّزاً مهماً من لقاء ثنائي دولي لا سيما لجهة كيفية مقاربته.
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