أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 24 آذار 2023

النهار
قال مسؤول حزبي أن معامل الكبتاغون في سوريا سوف تتوقف قريبا بعد التقارب مع السعودية وسيعود عدد منها الى لبنان بعد حظره ومنع التهريب عبر الحدود السورية في بادرة حسن نية تجاه المملكة.
يسجَّل إقبال لافت من كل المناطق للحصول على قرض من صندوق تابع لحزب بارز، على خلفية تعثّر المصارف وحاجات الناس الملحّة.
تبين ان الكلام الذي نقل عن مسؤول ايراني عن تغيير النظام في لبنان غير دقيق وهو غير ما قاله في لقاء خاص عقده في بيروت.
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الجمهورية
تنامت الخلافات في تجمّع سياسي بعد التحذيرات من إحتمال فكفكته بتدخلات بالغة الدقة قد تطيح بشكله وحجمه ودوره.
على الرغم من عدم توقع النتائج المرجوة من لقاء مرتقب دعا اليه مرجع روحي فإن هناك من يتوقع إطلاق دينامية جديدة ومؤثرة بعده.
أبلغ مرجع غير مدني جهات سياسية بأنه ليس معنياً من قريب أو بعيد بأي تحليلات تصدر على أي مستوى إعلامي أو سياسي ترسم له توجهات وتنسب اليه كلاماً لم يقله.
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اللواء
نصحت عاصمة أحد أبرز المرشحين بتأخير إعلان ترشحه رسمياً مع البرنامج، بانتظار اكتمال دورة التحولات الجارية «الايجابية».
يدور خلاف جدي بين مجموعات الحراك، يتعدى مسألة القيادة والتمثيل الى الغايات والأهداف والمصالح القريبة والبعيدة.
بصرف النظر عن قيمة فواتير الكهرباء «المليونية» فإن توقيت استيفائها، قبل نهاية الشهر بيومين، فيه إمعان بوضع الخناق على عنق المواطنين، مع العلم أنها الفاتورة الثانية في غضون أسبوعين!
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نداء الوطن
إقترح احد الخبراء القانونيين على جمعية المصارف طلب إدخال الدولة ومصرف لبنان في كافة الدعاوى التي تُقام من قبل المودعين في لبنان والخارج.
يتردد أنّ مجموعات من حملة سندات اليوروبوندز التي توقفت الدولة اللبنانية عن سدادها، تستعد لتقديم دعاوى لحجز إيرادات الدولة المحتملة من الغاز لدى شركة توتال.
علم أنّ رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت أبدى امتعاضاً من عقد التراضي الذي ستبرمه وزارة الأشغال لتوسعة مطار بيروت لكون شركته كانت على استعداد للقيام بهذه الأشغال، فيما تسجل علامات استفهام حول صمت لجنة الأشغال العامة ازاء الضجة التي أثيرت حول صيغة العقد.
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البناء
نبّه دبلوماسي شرقي مسؤولين لبنانيين من أن زيارة معاونة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف الى بيروت تأتي لمهمتين، وهما قياس درجة السوء التي قالت إن بلوغها يفتح الطريق للحلول وفرز جماعة واشنطن عن جماعة الرياض بعد الاتفاق السعودي الإيراني.
قال مصدر نيابي إن أغلبية الذين كانوا ليل نهار يقولون إنهم يخاصمون المقاومة وحلفاءها بسبب الحرص على أفضل العلاقات مع السعودية تخلّوا عن هذا الخطاب بعد الاتفاق السعودي الإيراني خشية أن تشمل دائرة المصالحات السعودية حزب الله بعد اليمن وسورية.
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الأنباء
خطوة احتوائية لفوضى الشارع لكنها ستأتي عشوائية أيضاً وستؤدي إلى مزيد من التضخم.
مصدر نيابي يفضّل عدم الجزم بتطيير استحقاق أساسي بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في الأيام المقبلة.
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