أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 12 أيار 2023

الجمهورية
بدأ التلويح بمقاطعة أعضاء من هيئة غير إدارية تلميحاً لمنع اتخاذ قرار من شأنه أن يزيد الاوضاع إرباكاً.
يتهيّب مرجع مسؤول في مقاربة استحقاق بالغ الخطورة ويتمنى ألا يكون موجوداً في موقعه عند حصوله.
ستصدر قريباً مذكرات سياسي بارز راحل أدى أدواراً مهمة منذ بداية عهد الانتداب لغاية مؤتمر الطائف، وذلك في ثلاثة أجزاء مليئة بأسرار تلك المراحل.
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اللواء
حسب مصادر دبلوماسية موثوق بها، فإن دولة أوروبية معنية تُبدي تذمراً من أداء القيادات المسيحية، وتسأل أين صار الاتفاق على مرشحهما؟
تمرّ علاقة مرجع كبير برئيس لجنة محورية بما يشبه الفتور، اذ لم يسجل أي لقاء بينهما، بعد زيارة النائب إلى دولة كبرى.
يستند تيار بارز على أدبيات حزب غير حليف، في إدارة معركته الإعلامية ضد «الثنائي».
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نداء الوطن
تبين أن لقاء سليمان فرنجية بباتريك دوريل في باريس الشهر الماضي لم يحصل في فندق فرنجية ولنصف ساعة فقط، بل في مكتب دوريل في مبنى تابع لقصر الإليزيه ولأكثر من ساعة.
ينقل نواب عن مرجع سابق تأكيده أنّ دوره السياسي انتهى وخرج إلى التقاعد على رغم عودة اسمه للتداول إعلامياً.
تتحضّر مرجعية روحية لإطلاق جولة جديدة من المشاورات تحصر بالشخصيات الأساسية بعدما تم توسيع التشاور سابقاً ولم يوصل لأي نتيجة رئاسية.
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البناء
كشف مصدر نيابي عن تشجيع أميركي لدولة خليجية للمضي بطرح خيار قائد الجيش رئاسياً، رغم العائق الدستوري واستحالة الإجماع لتذليل هذا العائق، كما جرى مع انتخاب الرئيس ميشال سليمان والهدف عرقلة انتقال الموقف السعودي إلى المرحلة الثانية من إنتاج تسوية رئاسية.
تحدّث مصدر دبلوماسي عربي عن صعوبة إيجاد حل وسط في شروط وقف إطلاق النار يواجهها الجانب المصري أمام واقعية ومشروعية شروط المقاومة، وبالمقابل الضغوط الأميركية لمراعاة وضع نتنياهو أمام خصومه داخل الحكومة وخارجها، ما يعني استمرار المواجهة لمدة أطول حتى يظهر أحد الطرفين المرونة.
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الأنباء
تضارب رسمي واضح حول حقيقة البيانات المتعلقة بملف دقيق.
استحقاق قد يعود الى مرحلة التنفيذ بعدما كان قد انطوى البحث فيه.
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