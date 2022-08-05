أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة 5 آب 2022

نداء الوطن
بعد سرقة الأسلاك وأجهزة التحكم العائدة للمولد الاحتياطي التابع لوزارة الطاقة، اكتشف الموظفون تعرض المولدات للسرقة للمرة الثانية خلال 10 ايام حيث تمت سرقة البطاريات.
قام احد اعضاء مجلس النواب العراقي بإعداد سؤال الى الحكومة العراقية حول توريد الفيول الى لبنان، في ظل عدم التزام الطرف اللبناني بأي بند من بنود الاتفاقية مع الجانب العراقي، وخاصة في ظل انقطاع التيار الكهربائي عن عدة محافظات عراقية.
تبين ان تقديمات الضمان الاجتماعي الفعلية في فرع ضمان المرض والامومة تبلغ اقل من 15% من الاشتراكات عن هذا الفرع في ظل تحول تقديمات هذا الفرع الى تقديمات وهمية وإحجام المضمونين عن تقديم المساعدات المرضية إزاء تهالك قيمة التقديمات.
*********************************
الأنباء
لم يخرج لقاء رسمي ثلاثي بأي جديد أو متغيّر بما يتعلق باستحقاق داهم.
تثار الكثير من علامات الاستفهام والشكوك حول توقيت حصول حادثة انهيار الصوامع في اليوم نفسه لذكرى الانفجار، وعن الجهة التي قد تكون مسؤولة عن ذلك بحال صحّت هذه الشكوك.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا