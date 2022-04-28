أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس في 28 نيسان 2022

الجمهورية
ينوي أحد المسؤولين السابقين مغادرة لبنان قبيل الإنتخابات النيابية بحجة المشاركة في مؤتمر إستثنائي قبل أن يتبين انه سينتقل الى العيش في الخارج.
قطع الموقف الحازم لمسؤول غير مدني والمعزّز بالوقائع الطريق على كل محاولة إستغلال سياسي وطائفي لحادث غرق الزورق في طرابلس.
إعتبر أحد الوزراء أن موقف المجتمع الدولي حالياً هو أنه لا يريد للبنان أن ينهار ولا أن ينهض.
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اللواء
اعتبرت مصادر دبلوماسية أن الرسالة العربية الفرنسية تجاه السلطة الحاكمة هي أبلغ ردّ استباقي على أية محاولة للتلاعب بمهل الاستحقاقات الدستورية والرئاسية.
يجري توزيع أدوار بين دوائر وزارة المال وحاكمية المركزي والمصارف في ما خص حقوق الموظفين والمودعين على حدّ سواء..
تساءلت مصادر نفطية عن أسباب فحص فيول الكهرباء خارج لبنان، وليس في لبنان، مع الكلفة العالية، في ظل الأزمة المالية الخانقة؟!
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نداء الوطن
عُلم أن ندي رياض سلامة غادر لندن وانتقل للإقامة ووالدته ندى في دبي. وتردد أن تحقيقاً قضائياً يتعلق بثروة العائلة سُيفتح قريباً في بريطانيا.
يردّد بعض رفاق مرشح سابق للإنتخابات متوفٍ أنّ زوجته طلبت من مناصريه التصويت لمصلحة لائحة “التيار الوطني الحر” في بيروت الأولى، بناء على تمني رئيس الجمهورية، لكنها تركت حرية الاختيار لمن يمنحون الصوت التفضيلي بينما يتردّد أن من كانوا يصوتون له يتوزعون للتصويت لأكثر من لائحة وفقاً لمصلحة كل منهم.
شكا مرشحون على لائحة “للناس” المدعومة من الرئيس نجيب ميقاتي في دائرة الشمال الثانية (طرابلس، الضنية، المنية) من أداء ماكينة العزم الإعلامية واللوجستية لتركيزها على المرشحين سليمان عبيد (ماروني)، وقيصر خلاط (روم) وعلي درويش (علوي) على حساب المرشحين السنّة الثمانية في اللائحة.
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الأنباء
جهات عدة تحاول الاستثمار بحادثة شهدها لبنان مؤخرا للتصويب على احدى المؤسسات.
الخلافات بين مجموعات دخلت حديثاً الى المعترك السياسي لم تعد مستورة وصفحات مواقع التواصل تكشف الكثير من المستور.
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البناء
قالت مصادر مقرّبة من تيار المستقبل إن اعتكاف الرئيس سعد الحريري عن الانتخابات شكّل فرصة لكشف الذين طعنوه وغدروا به ولمحاسبتهم وفي الانتخابات سيدفعون ثمن ذلك من شقيقه بهاء إلى رفيق دربه الرئيس فؤاد السنيورة وصولاً للحليف سمير جعجع.
قالت مصادر أوروبيّة إن الرئيس الروسي وضع أول أيار موعداً لبدء هجومه الثاني عسكرياً انطلاقاً من أوديسا بالتزامن مع بدء هجومه المعاكس اقتصادياً ببدء تطبيق صارم لمعادلة الغاز والروبل. وتوقعت موجة من الفك والتركيب للمواقف الأوروبيّة تحت تأثير هاتين الموجتين.
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الأخبار
بالتزامن مع رفع صور للرئيس سعد الحريري في منطقة الطريق الجديدة ولافتات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة التزاماً بقراره، نفّذ عشرات الشبان فجر أمس “غزوة” استهدفت نزع صور مرشحين للانتخابات في معظم شوارع العاصمة، ووُجّهت أصابع الاتهام فيها إلى ناشطين في تيار المستقبل بقيادة ط. د. المحسوب على أحد القياديين في التيّار.
ونقل زوار للسفارة السعودية استياءها من هذه التحركات لتعارضها مع “النهج الذي تعتمده المملكة الداعي إلى المشاركة في استحقاق 15 أيار”، متهمة قياديين في تيار المستقبل بتحريك هذه المجموعات. وينال الأمين العام لتيّار المستقبل أحمد الحريري حصة كبيرة من الغضب السعودي بسبب الدور الذي يلعبه في مواجهة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة واللائحة المدعومة منه في دائرة بيروت الثانية (بيروت تواجه)، ودعمه مرشحين في وجه لوائح تفاهم القوات – السنيورة في بقية الدوائر.
رصد المرشح عن أحد المقعدين المارونيين في عاليه (لائحة الاشتراكي والقوات) راجي السعد، المدعوم من المصرفي أنطون صحناوي، مبالغ كبيرة بـ”الفريش دولار” لحملته الانتخابية. وقد بدا ذلك واضحاً من خلال اللوحات الإعلانية الضخمة التي حجزها والمساعدات التي يقدّمها في عدد من القرى والبلدات. فيما تسري إشاعات عن قرار اشتراكي بتجيير أصوات تفضيلية لضو.
تعمل ماكينة الحزب الاشتراكي الانتخابية على الترويج لتقدم المرشح عن المقعد الدرزي في عاليه على لائحة “توحدنا للتغيير” مارك ضو في عدد الأصوات التفضيلية على النائب طلال إرسلان في عدد من قرى القضاء. وتعرض الماكينة في اللقاءات الحزبية الداخلية نتائج إحصاءات تؤكد أن أفكار تيارات المجتمع المدني خرقت عدداً من العائلات الإرسلانية التاريخية.
حرب حقيقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالبيانات والفيديوات تزداد استعاراً في قرى الجبل مع كل يوم تقترب فيه الانتخابات، وتنشط الماكينات في “نكش” صور وتصريحات قديمة لمرشحين منها للنائب وليد جنبلاط يوم كان مقرباً من سوريا، ولوئام وهاب يهاجم طلال إرسلان. التوتر الكبير الذي يسود أوساط الحزب التقدمي الاشتراكي دفع المرشح الدرزي على لائحة “الوفاق الوطني” (وهاب – إرسلان – التيار الوطني الحر) فاروق الأعور أمس إلى توجيه رسالة إلى النائب الاشتراكي هادي أبو الحسن يدعوه فيه إلى التهدئة “حتى يمكنكم لملمة الوضع بعد 15 أيار حين يعود وليد بيك للحوار والتواصل مع حزب الله كما حدث بعد 7 أيار في نقابات المهندسين والأطباء وفي تشكيل الحكومات وغيرها”، و”حتى لا نصل إلى ما لا تحمد عقباه”.
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