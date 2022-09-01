أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس في 1 أيلول 2022

النهار
يُرتقب أن تكرّ سبحة الترشيحات الرئاسية في الأيام المقبلة، وقد بات لمعظم المرشحين مستشاروهم وفريق عملهم على الطريقة الغربية.
فسّر مرجع سياسي كلام النائب جبران باسيل عن سليمان فرنجية “المرشح الأفضل” بأنه بداية تحوّل للتكيف مع وضع جديد ربما لن يتمكن من التصدي له.
يقول أحد السياسيين أن التأكيد على موعد الانتخابات البلدية وإطلاق هذه المعركة لن يتحدد ويُحسم قبل معرفة مسار الانتخابات الرئاسية.
قال أحد المرشحين الرئاسيين المحتملين رداً على سؤال عن حظوظه “اقنعوا حزب الله أولاً وأنا مستعد”.
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الجمهورية
خلافاً لكل الإيجابيات المعلنة من هنا وهناك حول مصير استحقاق حسّاس فإنها لا تعدو كونها تمويهاً عن نزاع عميق يدور بين المعنيّين به.
عاد نزاع عقاري بين أبرشية مسيحية ومجموعة من المواطنين إلى الواجهة من دون أن يظهر بصورة نافرة حتى الآن.
أوردت تقارير أنه كلما جرى الحديث عن تقدّم في الملف النووي يُلاحَظ ازدياد التوتر السياسي والإعلامي بين عاصمتين إقليميتين على الساحة اللبنانية.
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اللواء
أكدت مواقف مرجع كبير في مناسبة وطنية تقاطع المعلومات حول طبخة رئاسية قيد النضوج!
فهم أن كتلة نيابية تتجه لإعادة النظر في موقفها لجهة منح الحكومة الثقة، إذا شكلت، ومثلت أمام المجلس النيابي.
يمضي تيار حاكم بالتقرب من حزب مسيحي، على خلفية شعارات قديمة، تتحدث عن الحقوق والتوازن وعدم العودة إلى الوراء!
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نداء الوطن
تأكيد الرئيس بري أن لا خلاف سيقع بين «أمل» و»حزب الله» يأتي بعد جولات من المواجهات على صفحات التواصل الإجتماعي وبعد تسريب روايات حول معارك 1982 في خلدة وغيرها، تهدف إلى التقليل من دور حركة «أمل» مع التذكير بأن الإنشقاقات عن الحركة بدأت في تلك المرحلة.
يتردّد أن رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لا يزال ينتظر أن يقنع «حزب الله» رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل بتأييده مع شروط مخفّفة لا تثقل عهده وتجعل باسيل حاكماً في الظل.
يقال إن مرشحاً مغموراً يصدق «خبريات» ترشيحه ويحاول أن يطرح نفسه مرشحاً توافقياً بين باسيل وفرنجية على أساس أن علاقة جيدة تربطه بالطرفين ويعتبر نفسه أنه يشكل تقاطعاً بينهما.
علم أن المصرفي مروان خيرالدين جنَّد مجموعة محامين بموازنة مفتوحة لتدعيم الطعن الذي قدمه بنيابة فراس حمدان، فيما رفض وزير سابق الانضمام الى المجموعة.
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البناء
قال مصدر على صلة بمفاوضات ترسيم الحدود إن كل يوم يمر بعد أول أيلول يحمل بذور اتفاق وشرارة حرب وإن الأميركيين يحاولون تسويق الانتظار لأن مضمون المطالب اللبنانيّة حاز موافقة الحكومتين الأميركية والإسرائيلية. ويجزم المصدر أن لبنان أبلغ الأميركيين رفض الانتظار طالباً بدء التنقيب.
قال أحد الخبراء الماليين إن ربط رئيس لجنة نيابية بين صيغة الحكومة للكابيتال كونترول وصندوق النقد في غير مكانه ودفاع غير مباشر عن الصيغة الحكوميّة بصورة تخالف التوجهات النيابية التي تعبر عنها جلسات اللجان وإن القطبة المخفيّة هي في الخلاف على مسؤولية المصارف و مصرف لبنان.
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الأخبار
أدخلت الخارجية الفرنسية تعديلات على الفريق الدبلوماسي العامل في سفارتها ببيروت، شملت نقل الوزير المفوض المسؤول عن العلاقات الاقتصادية فرانسوا ريكوفليكس الى اليونان، وتعيين فرانسوا سبورير مكانه. ويفترض أن عملية التسليم والتسلّم بين المسؤولين تمت قبل يومين، على أن يتولّى ريكوفليكس المهمة نفسها في أثينا مسؤولاً عن دول في أوروبا، وخصوصاً الشرقية منها. يشار الى أن هذا المنصب أُعطي أهمية من الجانب الفرنسي بعدما أتاح لباريس الدخول الى جميع وزارات الدولة ومؤسساتها بالتعاون مع السفير المكلف تنسيق المساعدات الدولية في لبنان بيار دوكان.
يعمل مجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع وزير العدل هنري خوري على استعجال طلب فتح اعتماد بـ 35 مليار ليرة لصندوق التعاضد الخاص بالقضاة، ويطرح إمكانية طلب نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل لعام 2022 بعد توقيع الرؤساء الثلاثة. في المقابل، يصرّ القضاة على أن هذا الاعتماد لا يغني ولا يسمن من جوع باعتبار أن مجلس القضاء سيطلب من القضاة فور تحويل المبلغ إلى الصندوق فك إضرابهم، فيما سيتم فتح الاعتماد لشهر أو شهرين ولن تكون استمراريته مضمونة، ولن يكون كافياً لزيادة رواتب القضاة، بل بالكاد يكفي لتغطية النفقات الاستشفائية والتعليمية التي يتلقاها هؤلاء من الصندوق كمساعداتٍ اجتماعية.
«بأوّل دخولو شمعة عطولو». هذا ما كانت عليه حال مركز توزيع الأدوية في الكرنتينا أمس مع بدء اعتماد نظام التتبع الجديد للأدوية «Medi track». إذ أدّى انقطاع الإنترنت إلى توقف خدمات المركز بسبب استحالة الوصول إلى ملفات المرضى التي باتت ممكننة، ما صعّب تسيير طلبات المرضى ورقياً كما في السابق.
طلب محام عام من ضابط راجعه في شأن موقوف عدم الاتصال به مجدداً وأغلق الهاتف، علماً أن الضابط كان يريد معرفة إشارة القاضي ليُقرر ما إذا كان سيبقي الموقوف قيد التوقيف أم يتركه.
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الأنباء
خطوة تشريعية مالية يبدو أنها قد فقدت حظوظها في ظل الاختلاف بوجهات النظر حولها.
تحرّك مطلبي في سلطة أساسية بدأ ينعكس سلباً على أكثر من صعيد وينذر بالأسوأ
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