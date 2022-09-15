أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس 15 أيلول 2022

النهار
تلقى مرجع دعوة من برلمان الاتحاد الاوروبي ليلقي محاضرة يتناول فيها الاوضاع في لبنان والمنطقة ووعد بتلبيتها بعد 31 تشرين الاول المقبل.
يتلقى مستشار مرجع سلسلة من الاسئلة والاستفسارات من دوائر مرشحين للانتخابات الرئاسية عن توجه مرجعيته حيال الاستحقاق من دون ان يدلي بأي موقف حيال تزكية اي اسم على أخر.
تؤكد مصادر جدّية جداً أن الرئيس ميشال عون كان قدّ وقّع قانون السرية المصرفية وتهيّأ لإصداره لكنّه عاد عن ذلك وردّه الى مجلس النوّاب.
في إطار الخلل الذي يواكب وضع الديبلوماسيين اللبنانيين في الخارج وعدم قبض رواتبهم وخفض مخصصاتهم، عُلم من مصادر موثوق بها أن بعض القائمين بالأعمال في اكثر من دولة أرسلوا عائلاتهم الى لبنان، وسجلوا أولادهم في المدارس، ومعظمهم بدأوا يرسلون سيَرهم الذاتية الى مؤسسات وشركات في دول خليجية وأوروبية والى أميركا وكندا وأوستراليا قبل الاستقالة من السلك والهجرة الى هذه الدول.
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الجمهورية
علّق سياسي بارز على الدعوة لحوار وطني فقال: “الحوار مطلوب ولكن هل من يدعو الى الحوار اليوم سيلتزم بما يقرره الحوار خصوصاً أنّ التجارب معه لم تكن مشجّعة”.
لم تقبل مراجع ديبلوماسية الملاحظات اللبنانية الرسمية على قرار دولي وعلّلت رفضها بأنّ التعديلات مطلب قديم وأنّ لبنان لم يفِ بالتزاماته يوماً.
وقّع أحد الوزراء كتاباً يطالب فيه مؤسسات استخدمت حقوقاً عامة للدولة بدفع بدلات الإستخدام.
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اللواء
لا يزال الوسيط الأميركي على تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود، لكن مسألة العودة إلى الناقورة لا تزال غامضة..
يواجه موسم قطاف الزيتون، أزمة «عمالة سورية» لذا يجري البحث عن بدائل شبابية وطلابية مع دفع البدل العادل، إذا لزم الأمر.
تدخلت جهة نافذة من وراء الحدود لإحتواء «توتر حزبي» إرتدى طابع العنف المسلح، لمنع تكراره وتنظيم الخلاف على نحو مغاير.
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نداء الوطن
إعتبرت أوساط متابعة أن إحداثيات الطفافات التي نقلها هوكشتاين من إسرائيل إلى لبنان كافية لعرقلة المفاوضات ولرفضها مباشرة خصوصاً أنها تأتي من خلفيات أمنية لحماية الشاطئ الإسرائيلي من أي عمليات أمنية، من دون الأخذ بالإعتبار النقاط الحدودية المرسّمة والمعترف بها دولياً وهذا الأمر يعاكس الأجواء التفاؤلية بأن الإتفاق قريب.
علم ان ملاحظات «الهيئات الاقتصادية» على خطة التعافي صاغتها «جمعية المصارف» التي غاب من يمثلها عن وفد «الهيئات» الى بعبدا وعين التينة بداعي المرض بغية ابقاء المصارف في الخطوط الخلفية.
تمّ رصد كثرة عدد الطائرات التي أتت من العراق إلى لبنان في الأيام الأخيرة ومعظمها من النجف وبغداد لمعرفة ما إذا كانت نقلت حمولات غير الركاب بعد قصف مطار حلب وتعطيله، وما إذا كان الركاب غير مدنيين خصوصاً مع الإعلان عن عدم الحاجة إلى تأشيرة دخول إلى لبنان.
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البناء
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كبار المسؤولين الأمنيين في الكيان قولهم إن التحوّل الذي يمثله قيام أحد عناصر أمن السلطة الفلسطينية بإطلاق النار على الضابط الإسرائيليّ وقتله لا يقلّ خطورة عن مقتل الضابط الإسرائيلي لأن ذلك يحوّل التنسيق الأمنيّ من مصدر اطمئنان إلى مصدر خطر.
تقول مصادر مالية إنها تخشى استنزاف أموال المصارف في الدعاوى التي يربحها المودعون أو العمليّات التي يحصلون عبرها ودائعهم فينال 1% منهم 100% من أموالهم ويخسر 99% منهم 100%. والحل قانون منصف سريع يضمن بعدالة آليّة تحصيل حقوق جميع المودعين.
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الأنباء
كان لافتاً التعاطي الأمني المختلف هذه المرة مع حدث بات يشكل ظاهرة اجتماعية ومرشحة للتكرار.
حراك فريق سياسي على خط استحقاق داهم سيثبت له حقيقة أي فريق هو الاقرب اليه والى أفكاره.
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