أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم السبت 13 أيار 2023

النهار
ؤكد قريب من حاكم مصرف لبنان ان ملفه القضائي شبه فارغ في لبنان وفرنسا وانه سيتم قريبا رفع الحجز عن ممتلكاته بعد استحالة تثبيت التهم عليه
يتجنّب زعيم سياسي الحديث في الاستحقاق الرئاسي، فيما تغريداته تحمل غمزاً من قناة الداخل والخارج
تشير معلومات إلى أن التواصل بين رئيس تيار مسيحي بارز، وفريق ممانع أساسي، عاد ليُستكمل تحت العنوان الرئاسي.
يشبّه أحد السياسيين المخضرمين، الأجواء المحيطة بزعيم سياسي، بتلك التي شهدها البلد في حقبتي السبعينيات والثمانينيات
يلاحظ أن أحد الأحزاب المقرّب من فريق سياسي، وعلى علاقة جيدة بدولة مجاورة، يشهد منذ فترة نشاطاً غير مألوف في إطار استراتيجية جديدة للعمل الحزبي والسياسي
نداء الوطن
تحاول قوة سياسية وازنة التواصل مع مسؤول على خلاف معه وذلك من أجل تفادي حصول مفاجآت في الطعن المقدم في قانون التمديد للبلديات.
دخل سفير دولة بارزة على خط «تطرية» العلاقة بين مرجعية روحية ودولة أوروبية ونجح إلى حد ما في تقريب وجهات النظر وتحقيق عدد من مطالب المرجعية.
يلاحظ غياب نائب مسيحي عن الادلاء بتصريحات داعمة لرئيس كتلته وينقل عنه قريبون أنّه لا يستطيع السير عكس رغبات منطقته والأغلبية المسيحية.
اللواء
تخشى دوائر مراقبة من موجة تصعيد على جبهة غزة – اسرائيل مع اقتراب موعد القمة العربية؟
تختلف حسابات الأصوات بين مرشح الثنائي (50 صوتاً لتاريخه) والمعارضة (51 صوتاً لتاريخه). والتعادل قد يفرض مفاجآت عندما يُدعى المجلس لجلسة انتخاب.
لم تنقطع «شعرة معاوية» الاعلامية بين حليفين- مختلفين حول مسألة الرئاسة وبناء الدولة.
الأنباء
انقضى الأسبوع من دون الاعلان عن اسم كان من المتوقع التوصل اليه من قبل عدد من النواب خلال الايام الماضية.
رسائل سياسية مبطنة حملها موقف مرجع غير مدني قد يكون له دوره في المستقبل.
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