أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم السبت في 20 أيار 2023

صحيفة البناء:
كواليس:
لم يستبعد دبلوماسيّ عربيّ انضمام مصر والسعودية إلى رباعية أستانة الروسية الإيرانية التركية السورية لوضع روزنامة زمنية لثلاثيّة تفكيك الميليشيات وانسحاب القوات الأجنبية وعودة النازحين بالتوازي مع تفاوض سعوديّ غربيّ على الملف مع استثناء عودة النازحين وإعادة الإعمار من العقوبات.
حفايا:
قال مصدر دبلوماسي إن دعوة الرئيس الأوكراني إلى القمة العربية ترافقت مع رسالتين رئاسيتين إلى القمة من الرئيسين الروسي والصيني دون أي رسالة مشابهة من أي رئيس غربي، فهل للأمر صلة بدور سعوديّ في الوساطة في حرب أوكرانيا و اعتراض غربي عليه وتشجيع شرقي تحت مظلة المبادرة الصينية؟
صحيفة نداء الوطن:
ـ يقوم حزب بارز بمسعى مع السلطات السورية لتحفيض رسوم الترانزيت على الشاحنات اللبنانية التي تعبر سوريا في طريقها الى الدول العربية.
ـ تبين أن مراسيم بدل النقل تسببت بتمايز في بدل النقل للعاملين في القطاع العام بحيث ان العاملين في المؤسسات العامة باتوا يخضعون لبدل النقل اليومي المعمول به في القطاع الخاص أي 250 ألف ليرة بدلا عن تعويض النقل اليومي المؤقت للعاملين في القطاع العام والمحدد بمبلغ 450 ألف ليرة.
ـ تداعى عدد من مكاتب المهن الحرة الحزبية للتنسيق في ما بينها لضمان منع أي خرق لشخصيات مستقلة أو من المجتمع المدني للانتخابات العضوية ومنصب النقيب في نقابة المحامين، على خلفية السجال حول حرية الظهور الاعلامي.
صحيفة النهار:
ـ يقول صاحب احدى كبريات شبكات السوبرماركت في بيروت ان الدفع بات بنسبة 70 في المئة بالدولار االميركي في مقابل 30 في المئة بالليرة اللبنانية
ما يعني توافر الدولار بكثرة.
ـ قال وزير سابق انه بعد لقائه الوزير السابق سليمان فرنجيه شعر ان الاخير يتحدث كأنه بات على قاب قوسين من قصر بعبدا وانه ينتظر تطورا قريبا.
ـ عادت الحركة على خط البلديات بشكل خجول في انتظار ما سيصدر عن المجلس الدستوري نتيجة الطعون المقدمة ضد التمديد، مع تفاؤل البعض
بحصولها أواخر الصيف.
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