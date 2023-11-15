أسرة عبدالحليم حافظ تنفي زواجه من سعاد حسني وتعلن مقاضاة مروجي الشائعات

اصدرت اسرة المطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ، بيانا تحذيريا مما اعتبرته “امرا ينال من سمعته”.
وأهابت أسرة “العندليب”، في بيانها بوسائل الإعلام تحري الدقة، بشأن ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا حول ما وصفته بـ”شائعات زواج عبد الحليم حافظ بالفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني وفقا لما ذكرته شقيقتها بإحدى حلقات برنامج (معكم) من تقديم الإعلامية منى الشاذلي”.
واعتبرت أسرة “العندليب” أن تداول هذه “الشائعات” هي عبارة عن “حملة ممنهجة”، مضيفة: “هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة ومن شأنها أن تؤثر على عائلة الفنان الراحل”.
وكلفت أسرة الفنان الراحل ممثلة في ابن شقيقه محمد شبانة، المحامي المصري ياسر قنطوش باتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد أشقاء الفنانة سعاد حسني، باعتبارهم “مروجي هذه الشائعات” بحسب نص البيان.
ختمت أسرة “العندليب”: “غرض تلك الشائعات النيل من السمعة الطيبة للفنان الراحل، وهي لا أساس لها من الصحة، وهدفها التشهير والنيل من سمعته الطيبة”.
كانت شقيقة الفنانة سعاد حسني، السيدة جيهان عبد المنعم، زعمت زواج النجمة الراحلة من “العندليب”، خلال ضيافتها ببرنامج “معكم” الشهر الماضي عبر فضائية “ON E” المحلية.
وقالت “جيهان” إن شقيقتها كانت متزوجة من عبد الحليم حافظ لمدة 6 سنوات ونصف السنة. كما سبق ونشر أشقاء سعاد حسني صورة لعقد زواج الفنانة الراحلة من “العندليب”، ضمن كتاب
يتناول سيرة “السندريلا”.
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