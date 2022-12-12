أسعارٌ جديدة للمحروقات!

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الإثنين, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:
بنزين 95 أوكتان: 753000 ليرة لبنانيّة. (- 13000)
بنزين 98 أوكتان: 772000 ليرة لبنانيّة. (- 13000)
المازوت: 798000 ليرة لبنانيّة. (- 15000)
صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الإثنين, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:
بنزين 95 أوكتان: 753000 ليرة لبنانيّة. (- 13000)
بنزين 98 أوكتان: 772000 ليرة لبنانيّة. (- 13000)
المازوت: 798000 ليرة لبنانيّة. (- 15000)
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