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أسعارٌ جديدة للمحروقات!
محلي
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الإثنين 12 كانون الأول 2022
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صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الإثنين, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 753000 ليرة لبنانيّة. (- 13000)

بنزين 98 أوكتان: 772000 ليرة لبنانيّة. (- 13000)

المازوت: 798000 ليرة لبنانيّة. (- 15000)

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