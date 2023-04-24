أسعار الذهب تتراجع للجلسة الثانية على التوالي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي مع تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماعات البنك المركزي الأميركي لتوضيح استراتيجيات رفع أسعار الفائدة التي قد تسلط الضوء على ما إذا كان قد تم إحراز تقدم في كبح جماح التضخم.
وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1٪ إلى 1980.59 دولارا للأوقية.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1991.10 دولارا.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 0.5 بالمئة إلى 24.90 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 2.3 بالمئة إلى 1098.01 دولارا، وانخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1583.53 دولارا.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا