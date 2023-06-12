أسعار الذهب تتراجع

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع صعود الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعلق بسعر الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1956.82 دولار للأونصة. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1971.10 دولار.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 24.0993 دولار للأونصة، كما خسر البلاتين 0.6% إلى 1002.22 دولار.
وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 1320.17 دولار بعد أن سجل، في جلسة يوم الجمعة، أدنى مستوياته منذ أيار 2019.
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