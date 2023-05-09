أسعار الذهب تحركت..

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء قبل بيانات التضخم الأميركية التي يترقبها المستثمرون بحثا عن أدلة على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وظل الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير عند 2023.41 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2030.10 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 25.61 دولار للأونصة.
كما صعد البلاتين 0.2% إلى 1073.23 دولار وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 1548.58 دولار.
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