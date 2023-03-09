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أسعار الغاز في أوروبا تتراجع
إقليمي/دولي
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الخميس 09 آذار 2023
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أفادت معطيات بورصة “ICE” في لندن، بأن أسعار الغاز في أوروبا تراجعت في مداولات الخميس، في البورصات الأوروبية.

ووفقاً لها، وصلت أسعار الغاز هناك لأول مرة منذ 27 تموز 2021 إلى ما دون 450 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وبذلك تكون أسعار الغاز قد فقدت خلال ذلك، نحو 3٪ من قيمتها.

تم افتتاح مداولات العقود الآجلة لشهر نيسان (الأقرب) على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا ويقع في هولندا) عند 447.3 دولار (-3.2٪) لكل ألف متر مكعب.

وتعتمد دينامية عروض الأسعار، على سعر التسوية ليوم التداول السابق – 461.9 دولار لكل ألف متر مكعب.

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