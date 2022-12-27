أسعار المحروقات تحلق!

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:
– بنزين 95 أوكتان: 766000 ليرة لبنانيّة. (+ 23000)
– بنزين 98 أوكتان: 787000 ليرة لبنانيّة. (+24000)
– المازوت: 852000 ليرة لبنانيّة. (+26000)
صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:
– بنزين 95 أوكتان: 766000 ليرة لبنانيّة. (+ 23000)
– بنزين 98 أوكتان: 787000 ليرة لبنانيّة. (+24000)
– المازوت: 852000 ليرة لبنانيّة. (+26000)
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