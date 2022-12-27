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أسعار المحروقات تحلق!
محلي
|
الثلاثاء 27 كانون الأول 2022
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صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 766000 ليرة لبنانيّة. (+ 23000)

– بنزين 98 أوكتان: 787000 ليرة لبنانيّة. (+24000)

– المازوت: 852000 ليرة لبنانيّة. (+26000)

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