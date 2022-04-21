أسعار المحروقات ترتفع من جديد

ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 1000 ليرة، كذلك ارتفع سعر المازوت 17000 ليرة والغاز 11000 ليرة.
وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
بنزين 95 أوكتان: 476000 ليرة.
بنزين 98 أوكتان: 486000 ليرة.
مازوت: 538000 ليرة.
غاز: 340000 ليرة.
ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 1000 ليرة، كذلك ارتفع سعر المازوت 17000 ليرة والغاز 11000 ليرة.
وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
بنزين 95 أوكتان: 476000 ليرة.
بنزين 98 أوكتان: 486000 ليرة.
مازوت: 538000 ليرة.
غاز: 340000 ليرة.
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