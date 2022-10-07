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أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها￼
محلي
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الجمعة 07 تشرين الأول 2022
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ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 اوكتان 11000 ليرة والمازوت 21000 ليرة  والغاز 8000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: 

– البنزين 95 اوكتان: 710000 ليرة

-البنزين 98 اوكتان: 727000 ليرة

– المازوت: 831000 ليرة

-الغاز: 431000 ليرة

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