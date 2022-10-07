أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها￼

ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 اوكتان 11000 ليرة والمازوت 21000 ليرة والغاز 8000 ليرة.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
– البنزين 95 اوكتان: 710000 ليرة
-البنزين 98 اوكتان: 727000 ليرة
– المازوت: 831000 ليرة
-الغاز: 431000 ليرة
ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 اوكتان 11000 ليرة والمازوت 21000 ليرة والغاز 8000 ليرة.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
– البنزين 95 اوكتان: 710000 ليرة
-البنزين 98 اوكتان: 727000 ليرة
– المازوت: 831000 ليرة
-الغاز: 431000 ليرة
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