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أسعار “جديدة” للمحروقات… هذا ما سجلته!
محلي
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الثلاثاء 04 تشرين الأول 2022
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صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 687000 ليرة لبنانيّة. (+7000)

– بنزين 98 أوكتان: 704000 ليرة لبنانيّة. (+7000)
المازوت: 796000 ليرة لبنانية. (-1000)

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