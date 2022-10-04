أسعار “جديدة” للمحروقات… هذا ما سجلته!

صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:
– بنزين 95 أوكتان: 687000 ليرة لبنانيّة. (+7000)
– بنزين 98 أوكتان: 704000 ليرة لبنانيّة. (+7000)
المازوت: 796000 ليرة لبنانية. (-1000)
صدر عن وزارة الطاقة والمياه صباح اليوم الثلاثاء, جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشّكل الآتي:
– بنزين 95 أوكتان: 687000 ليرة لبنانيّة. (+7000)
– بنزين 98 أوكتان: 704000 ليرة لبنانيّة. (+7000)
المازوت: 796000 ليرة لبنانية. (-1000)
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