موقع البرامج
نشرات الأخبار
أسعار جديدة للمحروقات!
محلي
|
الثلاثاء 05 أيلول 2023
Post Views: 430

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات، وجاءت الأسعار على الشكل الآتي:

  • بنزين 95: 1809.000 (-7000)
  • بنزين 98: 1846.000 (-8000)
  • المازوت: 1666.000 (-7000)
  • الغاز: Gz: 914.000 (+6000)
الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com