أصحاب الصهاريج يطالبون بحصّتهم في جدول المحروقات

صدر عن رئيس نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان ابراهيم سرعيني البيان التالي :
“في ضوء تفلت سعر صرف الدولار الاميركي في السوق السوداء وغياب الضوابط الرادعة لهذه التقلبات، اثر ذلك على قدرة شركات توزيع المحروقات واصحاب الصهاريج على الاستمرار في القيام بعملهم في ظل هذه الظروف ، خصوصا وان المحروقات هي سلعة تشكل الشريان الاساسي للدورة الاقتصادية في البلاد .
وفي ظل الوضع القائم والاسلوب المعتمد في تفلت سعر صرف الدولار الاميركي دون ضوابط الامر الذي سبب ضررا كبيرا وخسائر مالية جسيمة على القطاعات الاقتصادية كافة وخصوصا قطاع المحروقات ومنها اصحاب الصهاريج .
لذلك تطالب نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال اعادة النظر بهذا الموضوع الملح والذي يتطلب حلولا سريعة مناسبة في ظل الارتفاعات الجنونية التي يسجلها سعر صرف الدولار الاميركي واصدار جدول تركيب الاسعار يلحظ فيه حصة شركات التوزيع كما كانت سابقا ليتمكن اصحاب الصهاريج من تأمين الصيانة وقطع الغيار التي تسدد قيمتها بالدولار نقدا .
نأمل ان يلقى مطلبنا هذا تجاوبا سريعا من وزير الطاقة والمياه لما له من انعكاسات ايجابية على قطاع المحروقات ومنها الصهاريج وشركات التوزيع .”
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا