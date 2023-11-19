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أضرار وانهيارات في صور نتيجة الأمطار الغزيرة
متفرقات
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الأحد 19 تشرين الثاني 2023
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تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت في صور ومنطقتها بوقوع انهيارات لاسيما في منطقتي العباسية وطورا عند طريق العباسية، ما أدى إلى أضرار مادية في مبنى عجمي وكاليري طارق شور وصالة ابراهيم دبوق.

كما غمرت مياه الأمطار الشوارع في مناطق صور، طريق طيردبا معركة، المساكن الشعبية ومدخل جل البحر في صور، وتحوّلت الشوارع إلى مستنقعات وأنهر. كما قطعت بعض الطرقات بسبب حرف المياه للحجارة والحصى.

وعلى الاثر، قامت فرق الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية وبلديات المنطقة بفتح العبارات وجرفت الحجارة والأتربة جراء العاصفة.

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