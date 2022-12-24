“أعجوبة الميلاد”… في مار جرجس – الخاربة

بدعوة من لجنة إدارة الوقف، أحيت جوقة رعية مار جرجس الخاربه – جبيل ريسيتالا ميلاديا بعنوان “أعجوبة الميلاد”، بإدارة السيد مارون واكيم ومشاركة العازفتين جويا وإيلينا نوفل، بحضور كاهن الرعية الخوري جوني شربل والشّماس جهاد زعرور ومختار البلدة السيد بسام حبيب وفعاليات البلدة والجوار.
تخلل الريسيتال باقة من الترانيم والتأملات الميلادية مَهّدت طريق المخلّص إلى القلوب والضمائر.
في الختام شكر خادم الرعية الخوري جوني شربل كل المساعي والجهود التي تبثّ الحياة في الرعية وثمّن بشكل خاص كل المبادرات التي أنجحت هذا العمل المبارك، مُصلّيًا أن تكون ذكرى ولادة المسيح المنتظر حدثًا مُجدِّدًا ومُنطلقًا أكيدًا لمسيرة خلاصنا الشخصي والجماعي.
وبعدها، انتقل المشاركون إلى صالة الرعية حيث تمّ، بعناية مختار البلدة السيد بسام حبيب، توزيع الهدايا على الأطفال وتبادل التهاني بالعيد وشُكر مُنظمّي الريسيتال.
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