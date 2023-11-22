أعلام العدو يكشف تفاصيل جديدة حول اتفاق تبادل الأسرى مع حما_س

كشف إعلام العدو الإسرائيلي اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة حول اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس، الذي تم التوصل إليه بوساطة قطرية مصرية أمريكية مشتركة. بحسب “روسيا اليوم”.
فقد أفاد موقع “واينت” بأن القرار الذي أقرته الحكومة الإسرئيلية بشأن تبادل الأسرى أمس الثلاثاء، يقتصر على مدة زمنية تصل إلى 10 أيام من تاريخ انتهاء دفعة الإفراج الأولى، حيث أنه سيتم الإفراج عن 300 أسير فلسطيني في حال إفراج حماس عن 100 أسير إسرائيلي محتجز في غزة منذ السابع من أكتوبر.
ولفت الموقع إلى أن السبب وراء الموافقة على إطلاق سراح 300 سجين أمني فلسطيني من حيث المبدأ، هو الأمل في إطلاق سراح 100 أسير إسرائيلي في نهاية المطاف، وليس فقط 50، وفق الاتفاق.
وبحسب الموقع، فإنه لن تكون هناك حالة يتم فيها إطلاق سراح الأمهات دون أطفالهن منفصلين أو العكس.
وفي هذا السياق، قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن 287 من أصل 300 أسير فلسطيني وردت أسماؤهم في اللائحة التي قدمتها إسرائيل، هم من الذكور الذين لا تتعدى أعمارهم 18 عاما أو أقل.
وكجزء من الاتفاق، فإنه مقابل كل 10 أسرى إسرائيليين إضافيين يتم إطلاق سراحهم، ستتم إضافة يوم على هدنة الـ4 أيام المتفق عليها، وفق “واينت”.
بدورها، لفتت “القناة 13” الإسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق، التي سيبدأ تنفيذها غدا الخميس، تشمل إطلاق سراح 50 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال والنساء الأكبر سنا، بمعدل 12 أو 13 شخصا في اليوم، على مدى 4 أيام من وقف إطلاق النار المؤقت.
وأفادت القناة، بأنه تم نشر قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين صغار السن الذين سيتم إطلاق سراحهم من سجن إيشالي، وتشمل معتقلين من حركتي فتح وحماس.
وأشارت القناة إلى أنه من ضمن الاتفاق ستعيد حماس 30 من أصل 40 طفلا إسرائيليا، و8 من أصل 13 أما، و12 امرأة كبيرة بالسن.
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