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أعنف زلزال في سلوفاكيا منذ 80 عاما
إقليمي/دولي
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الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
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أفاد رئيس قسم الزلازل في أكاديمية العلوم السلوفاكية كريستيان تشيتشاي بوقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في البلاد، وهو أقوى زلزال منذ 80 عاماً.

ووقع مركز الهزات الأرضية بالقرب من مدينة بريشوف وعلى عمق 10 كيلومترات. وأسفر الزلزال عن إلحاق أضرار بكنيسة للروم الكاثوليك في قرية باكوستوف حيث ظهرت شقوق في المبنى. ولا توجد معلومات عن وقوع أي أضرار أخرى.

والزلزال الذي وقع في شرق سلوفاكيا شعر به أشخاص في كل من شمال شرق هنغاريا وجنوب شرق بولندا وغرب أوكرانيا.

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