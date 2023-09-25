أكثر من 2900 نازح يغادرون إقليم ناغورني قرة باغ إلى أرمينيا

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن بيان للحكومة الأرمينية أن أكثر من 2900 شخص عبروا إلى أرمينيا من إقليم ناغورني قرة باغ حتى الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت غرينتش).
وكانت قيادة ناغورني قرة باغ الانفصالي قالت لرويترز في وقت سابق الأحد إن الأرمن في ناغورني قرة باغ ، والبالغ عددهم 120 ألفا، سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش تحت سيادة أذربيجان ويخشون من التطهير العرقي.
بدأ الأرمن في ناغورني قرة باغ نزوحا جماعيا بالسيارات الأحد باتجاه أرمينيا بعد أن هزمت أذربيجان مقاتلي الإقليم الانفصالي في صراع يعود إلى الحقبة السوفياتية.
وكانت الحكومة الأرمينية قد ذكرت في بيان في ساعة متأخرة من مساء الأحد أن 1050 شخصا عبروا إلى البلاد من ناغورني قرة باغ.
واستنادا إلى مراسل رويترز في عاصمة قرة باغ، المعروفة باسم ستيباناكيرت لدى الأرمن وخانكيندي لدى أذربيجان، إن من معهم الوقود اتجهوا بسياراتهم عبر ممر لاتشين باتجاه الحدود مع أرمينيا.
وأظهرت صور لرويترز عشرات السيارات تخرج من العاصمة ليلا باتجاه الممر الجبلي المليء بالمنحنيات.
واضطر الأرمن في قرة باغ، وهي منطقة معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان لكنها كانت خارج سيطرة باكو في السابق، إلى إعلان وقف إطلاق النار في 20 سبتمبر/ أيلول بعد عملية عسكرية خاطفة قام بها جيش أذربيجان الأكثر عددا وقوة خلال 24 ساعة.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا