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أكثر من 80 الف شخص حضروا حفل تايلور سويفت الأمس! ( فيديو)
محلي
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الأحد 28 أيار 2023
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أكثر من 80 الف شخص حضروا حفل تايلور سويفت الأمس! ( فيديو)

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