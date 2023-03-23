موقع البرامج
نشرات الأخبار
“ألفا” و”تاتش”: بطاقات التشريج متوافرة لدينا بالسعر الرسمي وبالليرة
محلي
|
الخميس 23 آذار 2023
Post Views: 1,065

أكدت شركتا “ألفا” و”تاتش” أن “بإمكان مشتركيهما شراء بطاقات إعادة التعبئة أي التشريج بالسعر الرسمي والليرة اللبنانية من سلسلة متاجرهما المنتشرة في كل لبنان، كما من نقاط البيع المشتركة مع أوجيرو، ولدى موزعيهما المعتمدين”.

ad

وأشارتا إلى أنهما “تسلّمان هؤلاء البطاقات بالسعر الرسمي وبالليرة اللبنانية”.

ولفتتا في بيان مشترك، إلى أن”بإمكان المشتركين أيضا شراء البطاقات بالسعر الرسمي وبالليرة اللبنانية إلكترونيا عبر موقعيّ تاتش وألفا الإلكترونيين وعبر تطبيقهما الخلوي”.

وذكرتا بأن “قانون حماية المستهلك يفرض عقوبات وغرامات مالية على كل مخالف للتسعيرة الرسمية”.

الملفات
الاكثر قراءة
المزيد من أزمة الدولار
انخفاض في أسعار المحروقات
محلي
|
الجمعة 24 آذار 2023
انخفاض أسعار المحروقات!
محلي
|
الخميس 23 آذار 2023
دولرة اسعار الدواء… مصير حتمي؟
محلي
|
الأربعاء 22 آذار 2023
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com