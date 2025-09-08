ألكاراز يزيح سينر ويعود في صدارة التصنيف بعد عامين

اعتلى الإسباني كارلوس ألكاراز صدارة التصنيف الصادر من الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين يوم الاثنين، بعد تتويجه ببطولة أميركا المفتوحة للتنس.
وتمكن اللاعب الإسباني من إزاحة الإيطالي يانيك سينر من صدارة التصنيف، التي احتلها لـ65 أسبوعا، بعدما تغلب عليه أمس الأحد في نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس بنتيجة 6 / 2 و3 / 6 و6 / 1 و6 / 4.
وعاد ألكاراز إلى القمة للمرة الأولى منذ عام 2023، بعدما حصد ثاني ألقابه في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، وسادس ألقابه في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام).
ولم تشهد قائمة العشر الأوائل تغييرات كبيرة باستثناء صعود الصربي نوفاك دجوكوفيتش ثلاثة مراكز، وذلك بعد انطلاقته في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، التي ودعها من الدور قبل النهائي، ليحتل المركز الرابع.
وتراجع الأميركي تايلور فريتز مركزا، فيما تراجع البريطاني جاك درايبر مركزين، وقفز الإيطالي لورينزو موسيتي مركزا.
وفيما يلي قائمة بالمصنفين العشرة الأوائل:
1 – كارلوس ألكاراز 11540 نقطة
2 – يانيك سينر 10780 نقطة
3- ألكسندر زيفيرف 5930 نقطة
4 – نوفاك دجوكوفيتش 4830 نقطة
5 – تايلور فريتز 4675 نقطة
6 – بن شيلتون 4280 نقطة
7 – جاك دريبر 3690 نقطة
8 – أليكس دي مينور 3545 نقطة
9 – لورينزو موسيتي 3505 نقطة
10 – كارين خاشانوف 3280 نقطة
