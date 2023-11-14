“أمل” تستنكر استهداف الصحافيين في يارون

استنكر المكتب الإعلامي المركزي في “حركة أمل”، في بيان “الاستهداف الذي تعرض له موكب الصحافيين في بلدة يارون الجنوبية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يُثبت كل يوم مدى حقده وإجرامه”.
وأضاف البيان: “ويؤكد هذا الاحتلال عدم احترامه القوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تنصّ على حماية المدنيين والصحافيين في الحروب والمعارك”.
وختم: “يؤكد المكتب أنّ هذا الاستهداف يكشف زيف ادعاءات العدو الذي ادّعى “الخطأ” يوم استهدف الإعلاميين في 13 تشرين الأول الماضي في بلدة علما الشعب”.
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