“أمل” تفوز برئاسة الحكومة الطالبية في LAU في بيروت

هنّأ مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل فوز مرشّحه علي ياسين برئاسة الحكومة الطالبية في الجامعة اللبنانية الاميركية في بيروت.
كما هنّأ المكتب فوز مرشّحيه الّذين فازوا بمناصب تمثيليّة في الحكومة الطلابية في بيروت موجّها دعوته لجميع الفائزين بالعمل سويا لما فيه مصلحة لجميع الطلاب دون استثناء.
وقال المكتب في بيان: “في سياق آخر، ومن خلال ما يجري في فلسطين، الكلمة اليوم هي فقط لفلسطين بكنيسة المهد فيها ومسجدها الاقصى وطوفان شعبها ومقاومتها حيث نؤكّد بأنّ طلاب الحركة سيبقون دائما في الجامعة وخارجها صوت فلسطين الّذي سيتوحّد حوله الجميع متضامنين مع بسالة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشريفة”.
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