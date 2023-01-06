أمل حجازي تتعرّض لحادث مروع

نشرت الفنانة المعتزلة، أمل حجازي، أكثر من صورة شعاعية تظهر تعرّضها لكسور وإصابات في جسدها بعد تعرّضها لحادث.
وروت أمل حجازي تفاصيل الحادث الذي تعرضت له، عبر حسابها الخاص على موقع إنستغرام. وقالت باللهجة المحكيّة: “صار معي حادث قوي الله لطف فيني عندي اكثر من كسر بقدمي وكما ترون تم وضع سياخ وبراغي من الداخل واصابة بالظهر”.
وتابعت: “الحمدلله على كل شيء الذي احببت ان اوصله ان الانسان اذا كان بكامل صحته وقادر يقوم ويجلس هذه اكبر نعمة مننساها ومنرجع منتذكرها لما نفقدها انك تقدر تنام مش موجوع وتقدر تبرم مرة على جنبك الشمال ومرة على جنبك اليمين براحة هذه اكبر نعمة كمان مننساها كل ليلة عند النوم”.
واضافت: “اذا مرض الانسان وطلبوا منه كل ماله ليتعافى ما بيتأخر ولا لحظة انو يخسر كل ماله مقابل صحته فإذا كنت فقير وما بتشكي من اي اوجاع ومرض فانت اكبر غني ..الحمد والشكر لله في جميع الاحوال في السراء والضراء ..ادعولي بالشفاء..والله يشفي كل مريض”.
المصدر: بصراحة
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا