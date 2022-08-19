أمن الدولة يوقف مروج عملة مزورة في صور

أوقفت دوريّة من أمن الدّولة، السوريّ (ح. م. ) وهو يقوم بترويج عملة مزورة في محلّة البص في صور، وكان بحوزته كميّة من فئة 100 دولار أميركيّ.
بعد التحقيق معه، اعترف بأن شخصاً سوريّاً أقدَمَ على إعطائه تلك العُملة، ولم يكن يعرف أنّها مزورة، على أثر ذلك تمّ استدراج هذا الشخص والذي يقيم في مخيّم البص، الى مدينة صور، حيث تمّ توقيفه، ويُدعى (ح. ع. ح.)، وتبيّن أنه يحمل أيضاً كميّة من الدولارات المزوّرة، ولا تزال التحقيقات مستمرّة تحت إشراف القضاء، لكشف باقي خيوط شبكة التزوير.
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