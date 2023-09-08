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أمن الدّولة توقف سارقا في ساحل المتن
محلي
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الجمعة 08 أيلول 2023
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تمكّنت دوريّة من شعبة الخدمة والمعلومات في أمن الدّولة في إطار مكافحة ظاهرة النّشل والسرقة، وبالتنسيق مع مديريّة جبل لبنان –  مكتب المتن، من توقيف المدعوّ (ص.ن) في منطقة ساحل المتن، بعد قيامه بنشل أحد سكّان منطقة جلّ الدّيب، وذلك بسرعة قياسيّة، حيث اعترف بما نُسب اليه، وبقيامه ببيع المسروقات لشراء المخدّرات وتعاطيها، وتبيّن أثناء التحقيق أنّه بحقه مذكّرة توقيف غيابيّة بجرم تجارة وترويج المخدّرات.

أُجريَ المقتضى القانونيّ بناءً على إشارة القضاء المختص.

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