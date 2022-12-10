أمن الدّولة توقف عصابة تزوير

أوقفت مديرية أمن الدّولة- جبل لبنان، خمسة سوريّين يسكنون بين الضاحية والنبعة، لقيامهم بتشكيل مجموعة منظّمة، يقوم
أفرادها بتزوير إقاماتٍ للنّازحين السوريّين، لتسهيل استحصالهم على جوازات سفر، وتهريبهم من لبنان الى ليبيا ومن ثمّ الى أوروبّا، ضمن عمليّات هجرةٍ غير شرعيّة. في سياق متّصل، تبيّن قيام بعضهم بتأمين تأشيراتٍ للنّازحين السوريّين إلى دول أوروبا الشرقيّة، ثم تهريبهم برّاً الى دّول أوروبيّة غربيّة.
أُوقِف المذكورون، وأودِعو القضاء المختصّ، بعد إجراء المقتضى بحقّهم.
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