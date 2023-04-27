أميركا: روسيا قادرة على تمويل الحرب في أوكرانيا لسنوات

أكدت الاستخبارات الأميركية أن روسيا قادرة على تمويل الحرب في أوكرانيا لمدة عام آخر على الأقل، حتى في ظل العبء الثقيل والمتزايد للعقوبات غير المسبوقة، وفقًا لوثائق عسكرية أميركية مسربة ونشرتها صحيفة واشنطن بوست.
وتقدم الوثائق التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا لمحة نادرة عن فهم واشنطن لفعالية تدابيرها الاقتصادية الخاصة، ومضمون الرد الذي التقوا به في روسيا، حيث وجدت المخابرات الأميركية أن كبار المسؤولين والوكالات قلقون بشأن الاضطرابات المؤلمة التي تضرب روسيا والتكيف معها.
وتابع: “في حين أن بعض النخب الاقتصادية الروسية قد لا تتفق مع مسار البلاد في أوكرانيا وأن العقوبات قد أضرت بأعمالهم، فمن غير المرجح أن يسحبوا دعمهم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقًا للتقييم الذي يبدو أنه يعود إلى آذار.”
وأضاف التقييم “موسكو تعتمد على زيادة ضرائب الشركات، وصندوق ثروتها السيادية، وزيادة الواردات وقدرة الشركات على التكيف للمساعدة في تخفيف الضغوط الاقتصادية”، وتم تصنيف التقييم على أنه سري للغاية، وهو أعلى مستوى من التصنيف.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا