أهالي ضحايا المرفأ: شكرا لشعب لبنان الذي رقص على دمنا!

أسف تجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت، للمشهد في البيال أمس. وقال في بيان:
“شكرا لشعب لبنان العظيم الذي رقص على دمنا بالأمس بكل وقاحة في البيال على بعد أمتار من جثث شهدائنا المتناثرة هناك، شكرا لقيادات هذا البلد التي أعطت الإذن بهذا الحفل المستفز لمشاعرنا و أحاسيسنا بدون خجل، شكرا للإعلام المتكالب على تغطية ما أسموه بالحدث فيما قضيتنا غائبة عنهم الا في الإستثمارات السياسية، لو أن نصف المشاركين بالأمس من الشعب اللبناني وقفوا معنا في قضيتنا الوطنية و الإنسانية ونصف السياسيين و الإعلاميين دعموا قضيتنا لما وصلنا لما وصلنا إليه اليوم و لإنتزعنا العدالة لشهدائنا المظلومين، ولكن كنا اسمعنا لو نادينا احياء وحقا كما تكونون يولى عليكم” .
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا