أهل تلميذ يعتدون على معلّمة… والنقابة تستنكر!

استنكرت نقابة المعلمين “تعرض رئيسة قسم في ثانوية حسام الدين الحريري في صيدا لاعتداء من عائلة أحد الطلاب”، وقالت في بيان: “يجب ان تبقى الأمور في إطارها التربوي وأن تعالج على هذا النحو، لا كما حصل للأسف في المؤسسة المذكورة، وبخاصة أن المعلمين يحضرون إلى مدارسهم على الرغم من الظروف الصعبة والحالة النفسية التي يدركها الجميع، ويستمرون في أداء مسؤوليتهم التربوية على أكمل وجه، وبالحد الأدنى من الإمكانات المتاحة، وبعضهم غير قادر على تلبية المستلزمات المعيشية لعائلته، فإذا بهم يتعرّضون للاعتداء!”.
ختم البيان: “نتوجّه إلى وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال القاضي عبّاس الحلبي، وهو يتمتع بخلفية قانونية وحقوقية من خلال عمله القضائي، بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، ومحاسبة الفاعلين، وبضرورة أن تقوم وزارة التربية بدورها في حماية الجسم التربوي والتعليمي، ولا سيما في هذه الظروف الاستثنائيّة”.
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