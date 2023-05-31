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أوجيرو تعلن توقف خدماتها في هذه المنطقة…
محلي
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الأربعاء 31 أيار 2023
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أعلنت أوجيرو عن توقف خدماتنا ضمن نطاق سنترال المنية مؤقتا إلى حين إعادة تزويدها بمادة المازوت

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