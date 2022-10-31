أوسمة الرئيس عون: الأقلّ.. هذا عددها

طالت حرب الجيل الرابع ضد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مجموعة الأوسمة التي منحها لمستحقين كتقليد دأب فيه رؤساء الجمهورية قبل الطائف وبعده. وسعى المغرصون الى تصويرها وعددها على غير ما هي عليه، في سياق الغرضية السقيمة وحملة التشويه التي لم تقف يوما وشملت سنوات العهد الستة.
تظهر جردة أن الرئيس منح العدد الأقل من الأوسمة مقارنة بنظرئه بعد الطائف، وفق الآتي:
الرئيس الياس الهراوي: ٨٣٥ وساما.
الرئيس إميل لحود: ١٦٩٣ وساما.
الرئيس ميشال سليمان: ٥٩٣ وساما.
الرئيس ميشال عون: ٤٥٢ وساما.
المصدر: TAYYAR.ORG
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا