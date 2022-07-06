موقع البرامج
نشرات الأخبار
أول مسابقة عالمية للحساب الذهني في البحر￼
محلي
|
الأربعاء 06 تموز 2022
Post Views: 485

بعد دخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2017 بأكبر مسابقة للحساب الذهني في العالم، وبعد إقامة المسابقة الأولى من نوعها في الجو على متن طائرة متوجهة من بيروت إلى مرماريس-تركيا عام 2019، أقامت مؤسسة Genius MAP العالمية المسابقة الأولى من نوعها في البحر على متن باخرة أقلت ثلة من عباقرة العالم في الحساب الذهني في أنطاليا-تركيا.

جاءت هذه المسابقة ضمن فعاليات المخيم التدريبي العالمي الثامن SBC الذي نظمته Genius MAP في أنطاليا-تركيا على مدى ٨ أيام متواصلة شاركت فيه ٥ دول و ٨٠ بطل في الحساب الذهني تحت رعاية وزارة التربية اللبنانية ومرافقة الأستاذ ألبير شمعون المستشار الاعلامي لوزير التربية.

الملفات
الاكثر قراءة
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com