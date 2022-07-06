أول مسابقة عالمية للحساب الذهني في البحر￼

بعد دخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2017 بأكبر مسابقة للحساب الذهني في العالم، وبعد إقامة المسابقة الأولى من نوعها في الجو على متن طائرة متوجهة من بيروت إلى مرماريس-تركيا عام 2019، أقامت مؤسسة Genius MAP العالمية المسابقة الأولى من نوعها في البحر على متن باخرة أقلت ثلة من عباقرة العالم في الحساب الذهني في أنطاليا-تركيا.
جاءت هذه المسابقة ضمن فعاليات المخيم التدريبي العالمي الثامن SBC الذي نظمته Genius MAP في أنطاليا-تركيا على مدى ٨ أيام متواصلة شاركت فيه ٥ دول و ٨٠ بطل في الحساب الذهني تحت رعاية وزارة التربية اللبنانية ومرافقة الأستاذ ألبير شمعون المستشار الاعلامي لوزير التربية.
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