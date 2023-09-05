أول هاتف ذكي في العالم مستوحى من حقيبة اليد!

كشفت شركة التكنولوجيا الصينية Honor النقاب عن هاتف ذكي قابل للطيّ يمكن استخدامه أيضا كمحفظة، مع حزام كتف وتصميمات يمكن تغييرها بنقرة زر واحدة.
وعرضت Honor عن الجهاز – المسمى Honor V Purse – خلال خطابها الرئيسي بعنوان “Unfold Tomorrow” في معرض التكنولوجيا IFA 2023 في برلين.
وقالت الشركة إنها “تعيد تصور الهاتف الذكي القابل للطي باعتباره محفظة عصرية يمكن ارتداؤها وتوفر إمكانيات لا حصر لها للتعبير عن الذات وأسلوب حياة مستدام”.
ومع ذلك، لم تكن هناك خطط حتى الآن لطرحه في السوق المفتوحة، وفقا لشركة Honor، وهي علامة تجارية فرعية من شركة Huawei الصينية العملاقة للتكنولوجيا.
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ويعمل الهاتف الذي تبلغ سماكته 9 ملم عن طريق طيه للخارج، بحيث يمكن رؤية الشاشة – التي ستظل قيد التشغيل دائما – في جميع الأوقات.
وتظل الشاشة قيد التشغيل طوال الوقت ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من أنماط الشاشة التي صممها كبار صنّاع الأذواق، بما في ذلك Burberry.
وستحتوي هذه الأجهزة على مجموعة من الملحقات – مثل السلاسل – والتي يمكنها متابعة حركة الهاتف الذكي أثناء تأرجحه بجانب الشخص.
وقالت شركة Honor إن الجهاز سيوفر أيضا الأمل للمستهلكين المهتمين بالبيئة والذين يشعرون بالقلق من إهدار الموضة السريعة.
وطرحت كل من شركة “سامسونغ” و”موتورلا” عام 2019 جهازان ذكيّان قابلان للطيّ. وفور تقديم “موتورولا” جهاز Razr الجديد أمام الإعلام الأسبوع الماضي، بدأت المقارنة بينه وبين جهاز “سامسونغ” Galaxy Fold الذي تم تقديمه في شباط/فبراير مطلع العام الحالي.
المصدر: الميادين
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