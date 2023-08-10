أيوب: انفجرت بيروت وغُدِرت الكحالة وجرحنا عميق لكن لبناننا آت

كتبت النائبة غادة أيوب على منصة “اكس”: ” أسئلة برسم حكومة شعب جيش مقاومة! مَنْ قرَّر ان المقاومة الاسلامية هي فقط التي يحق لها أن تتسلّح؟ مَنْ يتحمل مسؤولية نقل الذخائر والاسلحة غير الشرعية على الاراضي اللبنانية والاعتداء على المواطنين بحجة حمايتها؟ من أعطاها الاذن بتخزين نيتراتها واسلحتها في مرافئ الدولة ومطارها؟ من يحمي اللبنانيين الآمنين في منازلهم وبلداتهم من اعتداءات عناصرها تارة باسم ٧ أيار وطورا بإسم تسييس التحقيق ومرّات لحماية ظهر المقاومة؟ انفجرت بيروت وغُدِرت الكحالة وجرحنا عميق لكن لبناننا آتٍ آتٍ “.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا