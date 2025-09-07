إبراهيم الرامي يجمع المرجعيات الروحية والسياسية في تربل: دعوات إلى الوحدة وبناء الدولة

اقام المرشح المحتمل على المقعد الماروني في زحلة ابراهيم الرامي لقاء عشاء حاشد في دارته في بلدة تربل قضاء زحلة حضره مفتي البقاع الشيخ علي الغزاوي وراعي ابرشية زحلة للموارنة المطران جوزيف معوض وراعي ابرشية زحلة والبقاع للروم الارثوذكس المطران انطونيوس الصوري وراعي ابرشية السريان الارثوذكس في زحلة والبقاع المطران بولس سفر ولفيف من الآباء والمشايخ في مشهد وصف بالجامع المعبر عن لبنان العيش المشترك.
العشاء شارك فيه ايضا عضو تكتل لبنان القوي النائب شربل مارون والنائب السابق طوني بو خاطر والوزيران السابقان كابي ليون وسليم وردة ورئيس اتحاد بلديات قرى شرق زحلة فواز الترشيشي ورئيس بلدية تربل كابي فرج وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير وفاعليات قضائية وامنية واقتصادية واجتماعية واعلامية من زحلة والبقاع.
الرامي الذي القى كلمة ترحيب بالحضور لفت الى مناسبة هذا اللقاء ويصادف في وقت حساس يمر به بلدنا بشكل عام والبقاع وزحلة بشكل خاص في ظل التهديدات التي نتلقاها من كل جهة من خلف الحدود اذ ان طبول الحرب تقرع على ابواب مرحلة ولت ويجب الا تعاد ونعود الى حرب اهلية سيكون الجميع خاسراً فيها.
وشدد على اننا نملك اقوى سلاح لمجابهة ذلك،نملك سلاح الوحدة والمحبة والالتفاف حول بعضنا البعض ونبذ الفتنة والتفرقة ومنع الغريب من ان يدخل بيننا لان “اللي شاريك اليوم بايعك بكرا” كما قال.
ولفت الى اهمية الخروج من المحاور وبناء الدولة الجامعة والسيدة والمستقلة التي وحدها بجيشها وقواها الامنية تحمي الجميع بعدالة ومساواة. وتوجه الى الحضور الروحي بالقول:”اليوم اكتر من اي يوم ينتظر اللبنانيون منكم لعب اهم دور بالدعوة الى التعقل والابتعاد عن العنف واللجوء الى الحوار مهما كانت الظروف عله بدعواتكم وصلواتكم يسجيب ربنا لحماية لبنان من الاخطار التي تتهدده.”
ثم القى المطران معوض كلمة شكر فيها الرامي على دعوته لتكون مناسبة لتجديد الشراكة في العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين والبقاع هو نموذج عن لبنان.
وقال ان هذه الشراكة تترجم اجتماعياً بالتضامن في مختلف الظروف.وعلى الصعيد الانمائي قال ان البقاع يحتاجه خصوصاً على صعيد البنى التحتية والتنظيم المدني وتعزيز القطاع الزراعي وكل القطاعات مذكراً بدور الدولة في هذا المجال.
ودعا الى الالتزام بالطائف لبناء الدولة القوية والفعلية تحمي الجميع من دون استثناء سائلاً الله مساعدتها لمواجهة كل الصعوبات.
ووجه في الختام اطيب التحيات لصاحب الدعوة وعائلته وخص بالذكر العميد رمزي الرامي.
بدوره تحدث الشيخ د.الغزاوي مشيداً بهذا اللقاء الجامع خصوصاً مع المطارنة الاجلاء ذاكراً غياب المطران ابراهيم ابراهيم بداعي السفر لمتابعة امور رعيته في الاغتراب وهو الجناح الثاني للبنان.
وقال:”عندما نجتمع يطمئن المواطنون فآن الاوان لان يجتمع السياسيون ليطمئن الوطن.”
وشدد على الا ينبغي لاحد ان يخاف الدولة او يخاصمها اذ ان الدولة عندما تكون قوية سنكون جميعاً اقوياء وعندما تضعف الدولة سنكون جميعاً ضعفاء وعند الخيار سنختار دولة قوية نعتز بها ومن هنا قال:”لن نحتمي بطوائفنا ولن نحتمي باحزاب رخصت من دولتنا. واذا قدرنا في هذا الوطن ان نكون طوائف فلتقدم كل طائفة خير من عندها ليحيا الوطن بنا جميعاً ليكون لبنان رسالةً بين الامم.”
واضاف:”اذا كانت طبول الحرب تقرع فنحن لن نسمح لعصا تقع لتقلق طمأنينة اهلنا اذ اننا سنكسرها بوحدتنا ومن خلال دولة قوية ولا يستطيع احد الاعتداء عليها رغم ان من حقنا القلق من عدو يغزو ارضنا كل يوم واطماعه كثيرة ومن حق اهل الجنوب والبقاع الغربي وسائر مناطق لبنان وكل من دمر بيته ان يخاف واقول له:”كن الى جانب الدولة لنكون جميعاً يداً واحدة وسنمنع المحتل وندحره من ارضنا.”
اضاف:”لا ينبغي ان تكون فتنة بيننا وبوحدتنا ننبذها ولبنان ليس هوية فقط لاهله بل لكل عربي ولكل صاحب رسالة ولكل من ينتمي الى السماء.”
ودعا لان تكون المحبة عنواناً لنبقى على تواصل للبقاء في ارضنا ويبقى لبنان بنا جميعاً.
