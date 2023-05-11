إتحاد المودعين أكد حق المواطنين في التظاهر: للإسراع في تحرير الودائع وإعادتها لأصحابها

قدر” إتحاد المودعين “في بيان اصدره عقب إجتماعه الدوري ، “المشاركة الواسعة في التحرك السلمي يوم الثلاثاء في التاسع من أيار 2023 في العاصمة بيروت، وذلك للمطالبة بتحرير الودائع، وتشجيع الحكومة والجهات المعنية على تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على حقوق المودعين وتأمين أموالهم”.
وأعرب عن استنكاره الشديد “لإستعمال القوة من قبل شبيحة المصارف، تحت أنظار القوى الأمنية التي تقاعست عن القيام بدورها بحماية المتظاهرين السلميين، الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة”.
وشدد “على ضرورة الإسراع في تحرير الودائع وإعادتها لأصحابها”، داعيا جميع المؤسسات المالية إلى” الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين وتأمين حقوقهم”.
واكد ” حق المواطنين في التظاهر والمطالبة بحقوقهم المشروعة”، ودعا إلى “الحفاظ على سلمية التحركات وعدم الانجرار وراء العنف والتخريب، حرصاً على مصلحة الوطن والشعب”.
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