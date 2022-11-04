إجلاء الآلاف من منازلهم في أوستراليا بعد تحذيرات من فيضانات عارمة

أخلى الآلاف من السكان في بلدات داخلية عدة في ولاية نيو ساوث ويلز الأكثر اكتظاظا بالسكان في أوستراليا، منازلهم خلال الليل مع إصدار أكثر من 100 تحذير من الفيضانات اليوم، بعد أن فاضت الأنهار على ضفافها واقتربت من مستويات فيضانات قياسية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مكتب الأرصاد الجوية، إن فيضانات كبيرة تحدث في فوربس، وهي بلدة ريفية في منطقة زراعة القمح في الولاية، ومن المتوقع أن يصل نهر لاكلان إلى أعلى مستوى له منذ 70 عاما في وقت لاحق اليوم .
أضاف المكتب : “إن الفيضانات على طول نهر مورومبيدغي في واغا واغا، التي يقطنها حوالي 70 ألف شخص، قد تبلغ ذروتها قريبا، ومن المتوقع أن تكون المستويات أعلى من فيضان شهدته المنطقة في 2010”.
ويشهد شرق أوستراليا رابع أزمة فيضانات كبيرة هذا العام بسبب ظاهرة النينيا المناخية التي استمرت لعدة سنوات، وترتبط عادة بزيادة هطول الأمطار.
وصدرت أوامر لمدينة فوربس التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 8000 نسمة وحوالي 700 من السكان في شمال واغا واغا بالإخلاء.وحذرت الحكومة من أن غمر الأراضي الزراعية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات، ما يلحق المزيد من الضرر بالعائلات التي تكافح بالفعل التضخم المتزايد.
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