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إحباط محاولة تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية
محلي
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الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

تابعت وحدات من الجيش مهماتها الهادفة إلى مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي. وفي هذا الإطار، أحبطت خلال الأسبوع المنصرم محاولة تسلل نحو 600 سوري عبر الحدود اللبنانية – السورية.

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