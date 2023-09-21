إحباط محاولة تسلل سوريين عبر الحدود بطريقة غير شرعية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي: “في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو 1000 سوري عند الحدود اللبنانية – السورية”.
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي: “في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو 1000 سوري عند الحدود اللبنانية – السورية”.
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